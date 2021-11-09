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Попова: Темпы заболеваемости ковидом значительно снизились за прошлую неделю

Мурашко в свою очередь заметил, что введение нерабочих дней позволило преломить ситуацию.

9 ноября, 12:38
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<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о значительном снижении темпов заболеваемости ковидом в стране за прошлую неделю. Об итогах "ковикул" она рассказала на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

"И ещё раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала значительное снижение темпов прироста. Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1%. Это говорит о замедлении эпидпроцесса", — сказала она.

Улучшения в борьбе с ковидом в России также отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, принятые меры по борьбе с инфекцией и нерабочие дни позволили преломить ситуацию с пандемией в стране.

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"Несомненно, снижение обусловлено введённым президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили преломить ситуацию", — отметил глава Минздрава на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия новых решений по ковиду. Сейчас власти будут следить за показателями заболеваемости и оценят необходимость новых мер.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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