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Россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ

Мишустин поручил Министерству цифрового развития до конца недели обеспечить предоставление данной услуги с технической точки зрения.

9 ноября, 12:17

Фото © Правительство Москвы

С 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в МФЦ. Видео © t.me / Правительство России

С 16 ноября россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса, могут получить сертификат о прививке в бумажном виде в МФЦ. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что соответствующее постановление уже подписано.

"Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты", отметил Мишустин на заседании координационного совета.

Глава правительства поручил Минцифры и Минздраву обеспечить предоставление данной услуги, чтобы люди могли получить сертификаты быстро и без сбоев.

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Ранее в Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов. Сертификат сейчас активен целый год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, который менее агрессивен, чем новые мутации.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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