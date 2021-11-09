Россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ

С 16 ноября россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации в МФЦ. Видео © t.me / Правительство России

С 16 ноября россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса, могут получить сертификат о прививке в бумажном виде в МФЦ. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отметив, что соответствующее постановление уже подписано.

"Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты", — отметил Мишустин на заседании координационного совета.

Глава правительства поручил Минцифры и Минздраву обеспечить предоставление данной услуги, чтобы люди могли получить сертификаты быстро и без сбоев.