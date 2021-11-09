Названы три фактора, снижающие шансы больных с ковидом выжить на ИВЛ
Для выявления данных показателей медики изучили информацию о множестве пациентов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей
Существует три ключевых фактора, которые помогут спрогнозировать выживаемость больных с ковидом, подключённых к аппарату ИВЛ. К такому выводу пришли учёные из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) на основании осмотра порядка 200 человек с тяжёлым течением болезни.
"Мы провели сравнительный анализ ряда клинико-демографических переменных среди выживших и умерших пациентов. Умершие пациенты чаще имели статистически значимо более высокие баллы по шкале SOFA [определяет степень полиорганной недостаточности], значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 в крови", — цитирует газета "Известия" заместителя главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдара Галимова.
Чем выше все эти три показателя: баллы SOFA, число нейтрофилов по отношению к лимфоцитам (говорит об очаге воспаления) и количество провоспалительных цитокинов (говорит о цитокиновом шторме), тем прогноз менее благоприятен. Негативными факторами также являются наличие онкологических заболеваний, осложнения со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
А ранее инфекционист объяснил, почему заболевший коронавирусом после прививки менее опасен для окружающих. Такой человек выделяет меньшее количество вируса, и вирусная нагрузка для окружающих снижается. Это во-первых. Во-вторых, он является конечным звеном для вируса, что предотвращает мутацию инфекции.
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