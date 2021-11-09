Пятилетний мальчик умер от аппендицита в Бурятии, пока врачи лечили его от инфекции

Трагедия произошла в многодетной семье Мансоруновых из Петропавловки Джидинского района. По данным местного портала "Информ Полис", 12 октября маленький Тимур (имя изменено) вернулся из детского сада домой с болью в животе. Он мучился весь день, ничего не ел и не пил, но легче не становилось, поэтому утром скорая отвезла его в больницу. Хирург, осмотрев ребёнка, не нашёл оснований для экстренной операции, а направил его в инфекционку.

"У сына взяли анализы и поставили капельницу. Вечером мы снова приехали туда на уколы и опять уехали домой. Так ездили несколько дней", — рассказала журналистам мама умершего мальчика.

Несмотря на лечение, маленький Тимур продолжал жаловаться на боль. В воскресенье, 17 октября, семья снова отправилась в больницу, и только тогда измученного малыша срочно перевели в хирургическое отделение, прооперировали, а вскоре сообщили родителям о смерти ребёнка. Оказалось, что у Тимура был аппендицит, который лопнул, запустив процесс развития перитонита. Как пятилетний ребёнок шесть дней терпел такую страшную боль, остаётся только гадать.

"В справке написано, что причина смерти устанавливается. Не могу понять, почему до сих пор причина не известна, ведь в больнице нам объяснили, что был перитонит. В нашей ЦРБ полный бардак. Говорят, следователи изъяли медкнижку моего сына — и она была пустая. Видимо, не вели записи, так отнеслись к этому", — плачет женщина.

Территориальное управление Росздравнадзора по Республике Бурятия организовало проверку Петропавловской центральной районной больницы из-за смерти пятилетнего пациента. Разбирается со сложным случаем и комиссия регионального Минздрава.