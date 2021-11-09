Названы самые необычные вакансии в России, и среди них есть охотник за привидениями
При этом в Москве ищут человека на должность "йога-сомелье", а в Тамбове — "главного рыбовода".
Фото © Pexels
Среди привычных и классических вакансий на российском рынке труда соискатели сегодня могут случайно обнаружить и вакансию мечты. Например, "охотник за привидениями" в Новосибирске, которому обещают от 40 до 150 тысяч рублей в месяц, сообщает Ura.ru со ссылкой на исследование сервиса Head Hunter.
В топ самых необычных попала вакансия "болтуна за деньги" в Новосибирске и Санкт-Петербурге. Ему будут платить от 30 000 до 45 000 рублей. А "тусовщику в караоке-баре" в Тюмени обещают от 10 000 до 20 000 рублей до вычета НДФЛ. В Екатеринбурге ждут на работу "наставника-обнимателя", доход которого составит от 25 до 70 тысяч рублей в месяц, а в Барнауле — "специалиста по помощи в достижении мечты" на зарплату до 80 тысяч рублей.
В Воронеже существует вакансия "полезный человек", где платят от 55 до 150 тысяч рублей, в Уфе "волшебник продаж" получает от 99 000 рублей, а в Туле "директор по первым впечатлениям" — от 35 000 рублей. Среди прочих в Москве можно устроиться "йогом-сомелье", а в Тамбове "главным рыбоводом".
Ранее Лайф перечислил самые востребованные профессии в России. Корректировку на рынке труда произвела пандемия коронавируса, а сегодня бизнес быстро восстанавливается и рук не всегда хватает.
Комментариев: 0