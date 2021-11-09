Instagram заблокировал аккаунт губернатора Самарской области

Официальный Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был заблокирован по неизвестной причине. Департамент информационной политики региона сообщил о том, что уже направил обращение в службу поддержки.

"Официальный инстаграм-аккаунт главы региона временно не работает. Мы выясняем причины сбоя. Ответ от службы поддержки должен поступить в течение суток. Наши специалисты пытаются восстановить аккаунт", — говорится в сообщении пресс-службы.

У Азарова в "Инстаграме" было 292,2 тысячи подписчиков. Пока страницу не восстановят, за деятельностью главы региона местные жители смогут следить на сайте Правительства Самарской области, официальных страницах "Самарская область" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также мессенджерах Viber и Telegram.