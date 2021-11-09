Захарова посоветовала Порошенко молчать и молиться после упоминания ада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко ответила на призыв бывшего лидера Украины Петра Порошенко ввести "адские санкции" против белорусского лидера Александра Лукашенко за миграционный кризис на границе с Польшей. По её мнению, политику стоит помолиться после упоминания ада.

"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", — написала Захарова в своём Telegram-канале.