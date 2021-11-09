Захарова посоветовала Порошенко молчать и молиться после упоминания ада
Она напомнила, что под его "президентством" Незалежную покинули миллионы граждан, сотни тысяч из которых приняла и обогрела Россия.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко ответила на призыв бывшего лидера Украины Петра Порошенко ввести "адские санкции" против белорусского лидера Александра Лукашенко за миграционный кризис на границе с Польшей. По её мнению, политику стоит помолиться после упоминания ада.
"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы её граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь. Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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