Эксперт оценил идею запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

Идея запретить показ фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями, может оказаться избыточной мерой. Такое мнение высказал врач-сексолог Алексей Вилков.

"В целом такой риск [негативного воздействия] есть, особенно если фильм смотрят дети или подростки, у которых пока психика неустойчива, поэтому они подвержены вовлечению в девиации. Хотя если ребёнка воспитывают правильно, контролируют его просмотры, то риск минимален", — сказал он в беседе с RT.

Он пояснил, что если речь идёт о порнографии, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть и не совсем жёсткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления.