Эксперт оценил идею запретить показ фильмов с сексуальными девиациями
Он отметил, что если детей воспитывать правильно и присматривать за ними, то риск негативных последствий будет минимален.
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Идея запретить показ фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями, может оказаться избыточной мерой. Такое мнение высказал врач-сексолог Алексей Вилков.
"В целом такой риск [негативного воздействия] есть, особенно если фильм смотрят дети или подростки, у которых пока психика неустойчива, поэтому они подвержены вовлечению в девиации. Хотя если ребёнка воспитывают правильно, контролируют его просмотры, то риск минимален", — сказал он в беседе с RT.
Он пояснил, что если речь идёт о порнографии, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть и не совсем жёсткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления.
Ранее Лайф рассказывал, что были опубликованы первые снимки со съёмок порно по мотивам популярного сериала "Игры в кальмара". Это не официальный фильм для взрослых, а лишь пародия от тайваньской студии.
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