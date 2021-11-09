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Минобороны РФ назвало целью манёвров США в Чёрном море военное освоение Украины

При этом в ведомстве отметили, что российский флот контролирует действия американских кораблей.

9 ноября, 11:03
<p>Американский эсминец. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Porter_(DDG-78)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Американский эсминец. Фото © Wikipedia

США дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе вблизи российской границы с целью военного освоения территории Украины, заявили в Минобороны РФ. Там отметили заход сразу нескольких американских кораблей в акваторию моря.

"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием, танкер John Lenthall ВМС США, а несколько дней назад туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Кроме того, в этом районе выполняли полёты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. При этом в Минобороны сообщили, что российский Черноморский флот контролирует действия американских кораблей.

Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ

Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ

Ранее Лайф сообщал о том, что российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море. В Национальном центре управления обороной сообщили, что американское судно зашло в акваторию 4 ноября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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