Минобороны РФ назвало целью манёвров США в Чёрном море военное освоение Украины

США дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе вблизи российской границы с целью военного освоения территории Украины, заявили в Минобороны РФ. Там отметили заход сразу нескольких американских кораблей в акваторию моря.

"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием, танкер John Lenthall ВМС США, а несколько дней назад туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Кроме того, в этом районе выполняли полёты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. При этом в Минобороны сообщили, что российский Черноморский флот контролирует действия американских кораблей.