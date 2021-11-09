Минобороны РФ назвало целью манёвров США в Чёрном море военное освоение Украины
При этом в ведомстве отметили, что российский флот контролирует действия американских кораблей.
Американский эсминец. Фото © Wikipedia
США дестабилизируют обстановку в Черноморском регионе вблизи российской границы с целью военного освоения территории Украины, заявили в Минобороны РФ. Там отметили заход сразу нескольких американских кораблей в акваторию моря.
"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины", — говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием, танкер John Lenthall ВМС США, а несколько дней назад туда прибыл штабной корабль Mount Whitney ВМС США. Кроме того, в этом районе выполняли полёты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. При этом в Минобороны сообщили, что российский Черноморский флот контролирует действия американских кораблей.
Ранее Лайф сообщал о том, что российский флот начал следить за боевым кораблём ВМС США в Чёрном море. В Национальном центре управления обороной сообщили, что американское судно зашло в акваторию 4 ноября.
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