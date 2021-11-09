Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ

США формируют многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США. Также сообщается, что над акваторией выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в 100 километрах от российской границы.

"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы", — отметили в российском военном ведомстве.