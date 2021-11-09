Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ
Там напомнили, что сейчас в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием.
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США формируют многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, сейчас в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США. Также сообщается, что над акваторией выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в 100 километрах от российской границы.
"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы", — отметили в российском военном ведомстве.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о причинах захода кораблей ВМС США в Чёрное море и не исключил возможных провокаций с американской стороны. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать все действия иностранных кораблей.
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