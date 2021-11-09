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Минобороны заявило о создании США многонациональной военной группировки у границ РФ

Там напомнили, что сейчас в акватории Чёрного моря находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием.

9 ноября, 10:55
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Mount_Whitney#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:USS_Mount_Whitney_DVIDS275235.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

США формируют многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и корабль управления Mount Whitney ВМС США. Также сообщается, что над акваторией выполнены полёты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США в 100 километрах от российской границы.

"Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы", — отметили в российском военном ведомстве.

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Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о причинах захода кораблей ВМС США в Чёрное море и не исключил возможных провокаций с американской стороны. По его словам, Россия будет внимательно отслеживать все действия иностранных кораблей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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