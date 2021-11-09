Россиянин решил отомстить своей бывшей и отсудил у неё деньги за купленную в кредит машину

Жительнице Санкт-Петербурга после расставания с возлюбленным пришлось поплатиться за дорогой подарок, который ей был вручён в отношениях. Так, суд обязал Надежду вернуть бывшему 964 тысячи за автомобиль "Лада-Ларгус" и ещё 12 тысяч — за судебные издержки, рассказал телеграм-канал SHOT.

Игорь, желая сделать сюрприз любимой от большой любви и щедрого сердца, заключил с автосалоном предварительный договор поставки автомобиля "Лада-Ларгус" за 1 млн 75 тысяч рублей. После чего он перевёл фирме 964 тысячи. Затем романтичный и великодушный мужчина написал заявление, чтобы внесённые им деньги были зачтены в счёт оплаты автомобиля по основному договору купли-продажи. Но покупателем там указал уже свою любимую — Надю.

Однако, когда двигатель любви заглох, завяли помидоры — и отношения были расторгнуты, Игорь решил с лихвой вернуть потраченные деньги через суд. Петербуржец надумал вернуть всё: те самые 964 тысячи, которые уже внёс фирме, 107 тысяч — за проценты по кредиту, и даже "инфляционные потери" — 72 тысячи рублей. И всё это из мести, ведь Надежда решила бросить такого хорошего человека.

В суде Надя сначала говорила, что сама вносила деньги за автомобиль, потом она передумала и заявила, что сумма была ей подарена, но доказать этого не смогла. Игорь настаивает: был договор, согласно которому Надежда либо возвращает деньги, либо переоформляет машину на него. В итоге суд встал на сторону мстительного мужчины.