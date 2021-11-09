Треть россиян пожаловалась на плохой сон с наступлением осени

С наступлением осени треть россиян стала хуже засыпать. Согласно исследованию компании Blue Sleep, которое есть в распоряжении Лайфа, это связано в первую очередь с сокращением светового дня. В опросе приняли участие россияне от 20 до 85 лет.

Из всех респондентов 48,6% не заметили особой разницы в количестве и качестве ночного отдыха, а 16,8%, наоборот, отметили улучшение сна с ранним наступлением темноты. Примечательно, что вдвое больше жалоб на плохой сон поступило от женщин — 67,6% против 32,4%.

Большинство опрошенных (69,2%) признались, что спят от шести до восьми часов в сутки, а 16,8% граждан тратят на отдых менее шести часов. Более восьми часов спят лишь 14% респондентов. Также аналитики выяснили, что более половины россиян хотели бы засыпать не позднее 23 часов, а просыпаться в восемь-девять утра.