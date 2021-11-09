Президент Польши обратился за помощью к НАТО из-за ситуации с мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в ситуации на границе с Белоруссией. Он пояснил, что она не обязательно должна быть "военной", так как есть и "другие варианты".

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации [на границе с Белоруссией], не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза", — сказал он после совещания в польской столице.