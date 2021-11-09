Президент Польши обратился за помощью к НАТО из-за ситуации с мигрантами
Он также обвинил Минск в блокировке поставок гуманитарных грузов для беженцев из его страны.
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассчитывает на поддержку Североатлантического альянса в ситуации на границе с Белоруссией. Он пояснил, что она не обязательно должна быть "военной", так как есть и "другие варианты".
"Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил меня сегодня утром оставаться на горячей линии, информировать его постоянно о развитии ситуации [на границе с Белоруссией], не начинается ли там эскалация, которая могла бы служить основанием для действия со стороны Североатлантического союза", — сказал он после совещания в польской столице.
Дуда заявил также, что, по его сведениям, Белоруссия якобы блокировала доставку гуманитарной помощи для мигрантов на границу из Польши. По его словам, эти грузы всё время находятся поблизости от границы и польская сторона готова каждую минуту доставить их в Белоруссию, но Минск не хочет их принять.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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