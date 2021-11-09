Собянин заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия новых решений по ковиду

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нынешняя неделя после выхода из периода нерабочих дней является принципиальной. В зависимости от показателей заболеваемости власти будут принимать решения по ситуации с коронавирусом.

"Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения", — заявил он на заседании координационного совета.