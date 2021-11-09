Собянин заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия новых решений по ковиду
Сейчас власти будут следить за показателями заболеваемости и исходя из этого оценят необходимость новых мер.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нынешняя неделя после выхода из периода нерабочих дней является принципиальной. В зависимости от показателей заболеваемости власти будут принимать решения по ситуации с коронавирусом.
"Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения", — заявил он на заседании координационного совета.
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Напомним, 8 ноября в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти регионах: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях. В Кремле отметили, что результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости делать пока рано, вывода можно ждать только через неделю.
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