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Собянин заявил, что эта неделя является принципиальной для принятия новых решений по ковиду

Сейчас власти будут следить за показателями заболеваемости и исходя из этого оценят необходимость новых мер.

9 ноября, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нынешняя неделя после выхода из периода нерабочих дней является принципиальной. В зависимости от показателей заболеваемости власти будут принимать решения по ситуации с коронавирусом.

"Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения", — заявил он на заседании координационного совета.

"Эффект даст только вакцинация": Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с ковидом в России

"Эффект даст только вакцинация": Вирусолог оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с ковидом в России

Напомним, 8 ноября в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом. А продлевается он в пяти регионах: Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях. В Кремле отметили, что результаты по поводу эффективности режима нерабочих дней для снижения заболеваемости делать пока рано, вывода можно ждать только через неделю.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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