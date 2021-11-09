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"Главное — быть уверенной в себе": 14-летнюю петербурженку признали одной из самых красивых девочек мира

Подросток призналась, что из-за онлайн-формата мероприятия проявить себя было гораздо тяжелее.

9 ноября, 11:49
<p>Фото © Личный архив Виктории Ивановой / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-11-09/ver-v-sebya-i-vsyo-poluchitsya-peterburgskaya-shkolnitsa-kotoruyu-priznali-odnoy-iz-samyh-krasivyh-devochek-mira-o-konkurse-i-o-sebe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Фото © Личный архив Виктории Ивановой / "Петербургский дневник"

Юная жительница Санкт-Петербурга Виктория Иванова стала финалисткой международного подросткового конкурса красоты Miss Teen TOP of the World 2021, заняв второе место. О впечатлениях, сложностях и главном секрете успеха она рассказала в интервью для газеты "Петербургский дневник".

Вике 14 лет. Она учится в восьмом классе, поёт и состоит в организации Green Teen, которая занимается субботниками и экоакциями. Папа девушки работает в федерации "Миссис Санкт-Петербург". Именно там ей предложили побороться за звание самой красивой девочки на планете. Посоветовавшись с родителями, Вика согласилась.

"Так как конкурс проходил в онлайн-формате, то участницы мало между собой пересекались. Это сказалось на восприятии. Все участницы наблюдали друг за другом, просматривали странички друг друга в "Инстаграме". Если бы мы все общались вживую, то, возможно, с кем-то из девочек мы бы стали подружками, поддерживали бы друг друга. Кроме того, было бы проще показать себя — насколько ты жизнерадостная, раскрыться через свои увлечения. А в формате онлайн всё более сжато", — призналась девушка.

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По словам школьницы, участницам нужно было показать себя не только снаружи, но и раскрыться в творческом плане. Для этого Вика вспомнила занятия по балету, которым когда-то занималась. Одним из самых сложных заданий для неё стала фотосессия-самопрезентация, для которой девушка вместе с родственниками оформляла народный костюм. Теперь же, заняв призовое место, юная петербурженка старается соответствовать титулу и даже следит за оценками в школе.

"Я считаю, что самое главное — это быть уверенной в себе. Даже если страшно, но есть желание попробовать, то нужно обязательно следовать своему желанию и идти через свои страхи. Тогда всё обязательно получится", — отметила Вика.

Ранее Лайф рассказывал, что 18-летняя участница "Голоса" смутила Дмитрия Нагиева слишком откровенным комплиментом и раскрепощённым нарядом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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