Юная жительница Санкт-Петербурга Виктория Иванова стала финалисткой международного подросткового конкурса красоты Miss Teen TOP of the World 2021, заняв второе место. О впечатлениях, сложностях и главном секрете успеха она рассказала в интервью для газеты "Петербургский дневник".

Вике 14 лет. Она учится в восьмом классе, поёт и состоит в организации Green Teen, которая занимается субботниками и экоакциями. Папа девушки работает в федерации "Миссис Санкт-Петербург". Именно там ей предложили побороться за звание самой красивой девочки на планете. Посоветовавшись с родителями, Вика согласилась.

"Так как конкурс проходил в онлайн-формате, то участницы мало между собой пересекались. Это сказалось на восприятии. Все участницы наблюдали друг за другом, просматривали странички друг друга в "Инстаграме". Если бы мы все общались вживую, то, возможно, с кем-то из девочек мы бы стали подружками, поддерживали бы друг друга. Кроме того, было бы проще показать себя — насколько ты жизнерадостная, раскрыться через свои увлечения. А в формате онлайн всё более сжато", — призналась девушка.

По словам школьницы, участницам нужно было показать себя не только снаружи, но и раскрыться в творческом плане. Для этого Вика вспомнила занятия по балету, которым когда-то занималась. Одним из самых сложных заданий для неё стала фотосессия-самопрезентация, для которой девушка вместе с родственниками оформляла народный костюм. Теперь же, заняв призовое место, юная петербурженка старается соответствовать титулу и даже следит за оценками в школе.

"Я считаю, что самое главное — это быть уверенной в себе. Даже если страшно, но есть желание попробовать, то нужно обязательно следовать своему желанию и идти через свои страхи. Тогда всё обязательно получится", — отметила Вика.