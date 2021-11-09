Доктор Комаровский назвал себя и Гордона лохами из-за поддержки Зеленского на выборах

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону назвал ошибкой решение публично поддержать Владимира Зеленского на выборах 2019 года. По его мнению, их сбило с пути желание не дать победить Петру Порошенко.



"Мы с тобой лоханулись, и 73% точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется "мухомор", а этот гриб — непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", — заявил Комаровский.

По мнению врача, Зеленский, за которого люди в 2019 году голосовали на выборах, и Зеленский образца 2021 года — это два разных человека. Комаровский счёл немужским поступком то, что президент Украины пообещал миллионам людей идти на один срок, а сейчас "явно зачищается информационное поле, выясняются отношения со всеми, кто только вякнул".

"Нам, людям публичным, которые умеют разговаривать, умеют объяснять, умеют рассказывать, надо не критиковать просто так, а собраться, может быть, всем вместе и дать рекомендации людям, чтобы такое никогда не повторилось. Мы не имеем права никогда больше выбрать президента без списка команды. Никогда больше!" – считает доктор.

Гордон попытался возразить, мол, может, слава богу, что победил Зеленский, а не Порошенко, раскритиковав моральные качества пятого президента, но Комаровский оказался непоколебим. По мнению врача-педиатра, эффективность управления оценивается по уровню зажиточности людей, эмиграции, рождаемости, уровню свобод, и если бы победил Порошенко, то вряд ли бы на сегодняшний день уровень свобод был бы хуже, а эмиграция больше.

