Глава Минздрава назвал число привитых от ковида россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 60 млн человек. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день первым компонентом привито 62 млн человек", — отметил он.

При этом только за нерабочие дни привилось 3,7 млн человек, глава Минздрава оценивает темпы вакцинации как хорошие.