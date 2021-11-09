Глава Минздрава назвал число привитых от ковида россиян
В период нерабочих дней сохранились хорошие темпы вакцинации — было привито 3,7 млн человек.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 60 млн человек. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день первым компонентом привито 62 млн человек", — отметил он.
При этом только за нерабочие дни привилось 3,7 млн человек, глава Минздрава оценивает темпы вакцинации как хорошие.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида. По его мнению, чтобы повысить количество антител, можно сделать вторую прививку не на 21-й, а на 28-й день после первой.
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