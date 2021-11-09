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Глава Минздрава назвал число привитых от ковида россиян

В период нерабочих дней сохранились хорошие темпы вакцинации — было привито 3,7 млн человек.

9 ноября, 12:06
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 60 млн человек. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день первым компонентом привито 62 млн человек", — отметил он.

При этом только за нерабочие дни привилось 3,7 млн человек, глава Минздрава оценивает темпы вакцинации как хорошие.

Иммунолог назвал оптимальный срок действия QR-кода о вакцинации

Иммунолог назвал оптимальный срок действия QR-кода о вакцинации

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков поделился лайфхаком, как усилить эффект вакцины от ковида. По его мнению, чтобы повысить количество антител, можно сделать вторую прививку не на 21-й, а на 28-й день после первой.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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