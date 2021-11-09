НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко назвал лидирующие и отстающие в темпах вакцинации регионы РФ

По его словам, наихудшие результаты сегодня показывают пять субъектов страны.

9 ноября, 12:35
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

На сегодняшний день наибольшие темпы вакцинации от коронавируса демонстрируют всего восемь российских регионов. Об этом в ходе выступления на заседании координационного совета по борьбе с пандемией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В частности, речь идёт о Тюменской, Липецкой, Пензенской, Кировской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Калмыкии и Приморском крае. Перечислил министр и те регионы, где отмечаются самые низкие темпы вакцинации населения от ковида.

"Наиболее низкие удельные темпы вакцинации мы видим сегодня в Тульской области, Карачаево-Черкесской, Кемеровской, в Северной Осетии — Алании, Ростовской области", — сказал Мурашко.

"Вопиющая безграмотность": Доктор Мясников разнёс противников вакцинации от ковида и назвал их доводы словоблудием

"Вопиющая безграмотность": Доктор Мясников разнёс противников вакцинации от ковида и назвал их доводы словоблудием

Вместе с тем министр здравоохранения рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привилось более 60 миллионов человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1