Мурашко назвал лидирующие и отстающие в темпах вакцинации регионы РФ
По его словам, наихудшие результаты сегодня показывают пять субъектов страны.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
На сегодняшний день наибольшие темпы вакцинации от коронавируса демонстрируют всего восемь российских регионов. Об этом в ходе выступления на заседании координационного совета по борьбе с пандемией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В частности, речь идёт о Тюменской, Липецкой, Пензенской, Кировской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Калмыкии и Приморском крае. Перечислил министр и те регионы, где отмечаются самые низкие темпы вакцинации населения от ковида.
"Наиболее низкие удельные темпы вакцинации мы видим сегодня в Тульской области, Карачаево-Черкесской, Кемеровской, в Северной Осетии — Алании, Ростовской области", — сказал Мурашко.
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Вместе с тем министр здравоохранения рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привилось более 60 миллионов человек.
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