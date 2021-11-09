Мурашко назвал лидирующие и отстающие в темпах вакцинации регионы РФ

На сегодняшний день наибольшие темпы вакцинации от коронавируса демонстрируют всего восемь российских регионов. Об этом в ходе выступления на заседании координационного совета по борьбе с пандемией заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В частности, речь идёт о Тюменской, Липецкой, Пензенской, Кировской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Калмыкии и Приморском крае. Перечислил министр и те регионы, где отмечаются самые низкие темпы вакцинации населения от ковида.

"Наиболее низкие удельные темпы вакцинации мы видим сегодня в Тульской области, Карачаево-Черкесской, Кемеровской, в Северной Осетии — Алании, Ростовской области", — сказал Мурашко.