Собянин заявил об улучшении ситуации с ковидом в Москве за нерабочие дни

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за нерабочие дни ситуация с коронавирусом в городе улучшилась, но это не повод "сложить руки" — в столице сохраняются ограничения, введённые до "ковикул". Речь идёт о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников, а также о самоизоляции пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Градоначальник уточнил, что за последнюю неделю в Москве выявлено на 15% меньше заболевших ковидом, количество госпитализаций уменьшилось на 4%, а также на 18% снизилось количество случаев пневмонии. Вместе с тем темпы вакцинации в городе постепенно наращиваются. Так, за последнюю неделю в Москве привилось около 100 тысяч человек. Столичный мэр напомнил, что экспресс-тестирование проводится в 70 центрах, которые можно найти в московских ТЦ, МФЦ и на транспортно-пересадочных узлах.

"Посмотрим в конце недели на показатели и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильна", — сказал Собянин на заседании координационного совета, видео с которого опубликовано в телеграм-канале Правительства России.