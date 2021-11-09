Собянин рассказал о выявляемости ковида в пунктах экспресс-тестирования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выявляемость ковида в пунктах экспресс-тестирования в столице составляет около 5%, что является неплохим показателем. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы наращиваем также объём экспресс-тестов [на коронавирусную инфекцию], о котором докладывали. Сегодня они [пункты тестирования] работают в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая, около 5% выявляемость заболеваний", — сказал глава города.