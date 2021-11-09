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Собянин рассказал о выявляемости ковида в пунктах экспресс-тестирования в Москве

Он отметил, что в столице наращивают объём тестов на коронавирусную инфекцию.

9 ноября, 12:21

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выявляемость ковида в пунктах экспресс-тестирования в столице составляет около 5%, что является неплохим показателем. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

"Мы наращиваем также объём экспресс-тестов [на коронавирусную инфекцию], о котором докладывали. Сегодня они [пункты тестирования] работают в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая, около 5% выявляемость заболеваний", — сказал глава города.

В Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 5287 случаев заражения коронавирусом за сутки

Ранее Лайф сообщал, что в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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