Ситуация с коронавирусом в России неоднородная: в одних регионах заболеваемость растёт, а в других — замедляется. Об этом на заседании президиума координационного совета заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в шестьдесят одном регионе рост числа заболевших сохраняется.

"Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трёх регионах по итогам недели. Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах, снижение, явное снижение заболеваемости — в шести субъектах", — отметила она на заседании совета.