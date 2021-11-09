"Ситуация неоднородная": Заболеваемость ковидом растёт в 61 регионе России, а снижается в шести
При этом устойчивая тенденция роста сохраняется только в трёх субъектах по итогам недели.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Ситуация с коронавирусом в России неоднородная: в одних регионах заболеваемость растёт, а в других — замедляется. Об этом на заседании президиума координационного совета заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в шестьдесят одном регионе рост числа заболевших сохраняется.
"Устойчивая тенденция роста сохраняется только в трёх регионах по итогам недели. Рост заболеваемости пока сохраняется на невысоких цифрах, но есть в 61 субъекте, отсутствие значимой динамики — в 18 субъектах, снижение, явное снижение заболеваемости — в шести субъектах", — отметила она на заседании совета.
Также ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 60 млн человек.
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