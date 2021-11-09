Попова призвала регионы сохранять действующие коронавирусные ограничения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. Об этом она сообщила во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Для того чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах РФ", — отметила Попова.