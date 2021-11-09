Попова призвала регионы сохранять действующие коронавирусные ограничения
На сегодняшний день заболеваемость ковидом растёт в 61 субъекте страны, а снижается всего в шести.
Фото © Агентство "Москва"/ Андрей Никеричев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. Об этом она сообщила во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Для того чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах РФ", — отметила Попова.
Напомним, что в России выявлено 39 160 новых случаев коронавируса за сутки. Это стало минимальным значением за неделю. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Петербурге и Самарской области. Кроме того, в России на сегодняшний день развёрнуто более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, и этот показатель стал максимальным за всё время эпидемии.
Ранее в Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов. Сертификат сейчас активен целый год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, который менее агрессивен, чем новые мутации.
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