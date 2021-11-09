Антитела пожилых пациентов после бессимптомного ковида оказались сильнее, чем у молодых

Иммунитет пожилых людей, перенёсших коронавирус бессимптомно, вырабатывает больше антител, чем у молодых пациентов в такой же ситуации. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"Больше всего нас удивило то, что антитела, которые вырабатывались у пожилых людей после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, лучше защищали их организм от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2, чем аналогичные молекулы в кровотоке молодых пациентов. Это проявлялось в том, что антитела людей в возрасте значительно активнее подавляли взаимодействия частиц вируса с клетками", — рассказал профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье.

Исследователи наблюдали за здоровьем трёх десятков добровольцев, перенёсших ковид в бессимптомной форме ещё в первую волну пандемии. У пациентов собирали образцы крови и замеряли концентрацию антител. Тогда и выяснилось, что иммунитет людей старше 50 лет оказался более активным и выработал больше антител, чем у более молодых "подопытных".

Кроме того, антитела пожилых людей даже через несколько месяцев после болезни реагировали на дельта-штамм, а вот у молодых к этому времени они почти полностью исчезали. При этом частицы альфа-, бета- и гамма-вариантов коронавируса организмы всех испытуемых нейтрализовали одинаково эффективно.