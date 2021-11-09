Антитела пожилых пациентов после бессимптомного ковида оказались сильнее, чем у молодых
Учёные считают, что это придаёт людям старше 50 лет дополнительную защиту от опасного дельта-штамма.
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Иммунитет пожилых людей, перенёсших коронавирус бессимптомно, вырабатывает больше антител, чем у молодых пациентов в такой же ситуации. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.
"Больше всего нас удивило то, что антитела, которые вырабатывались у пожилых людей после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, лучше защищали их организм от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2, чем аналогичные молекулы в кровотоке молодых пациентов. Это проявлялось в том, что антитела людей в возрасте значительно активнее подавляли взаимодействия частиц вируса с клетками", — рассказал профессор Монреальского университета Йоэль Пеллетье.
Исследователи наблюдали за здоровьем трёх десятков добровольцев, перенёсших ковид в бессимптомной форме ещё в первую волну пандемии. У пациентов собирали образцы крови и замеряли концентрацию антител. Тогда и выяснилось, что иммунитет людей старше 50 лет оказался более активным и выработал больше антител, чем у более молодых "подопытных".
Кроме того, антитела пожилых людей даже через несколько месяцев после болезни реагировали на дельта-штамм, а вот у молодых к этому времени они почти полностью исчезали. При этом частицы альфа-, бета- и гамма-вариантов коронавируса организмы всех испытуемых нейтрализовали одинаково эффективно.
А ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что вакцинированный человек является конечным звеном при распространении коронавируса и предотвращает его мутацию. По его словам, если человек всё-таки заболевает после прививки, то выделяет гораздо меньшее количество вируса, то есть он менее заразен для окружающих. В этом и состоит ещё одна польза массовой вакцинации.
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