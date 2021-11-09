В Подмосковье мошенники выманили у 94-летнего ветерана отложенные на похороны деньги

В Московской области мошенники пообещали отдать 94-летнему ветерану подарки, но, попав в квартиру, насильно "продали" пенсионеру кухонные ножи, фен и полотенца на деньги, которые он отложил на похороны.

"Дали ему это всё, раскрутили его на деньги. Он сказал: "Столько нет". Началось уже принудилово. Отец — человек общительный, он не может просто так с порога кого-либо выгнать, хотя его не раз просили в подобных ситуациях связываться с родственниками, которые живут в десяти минутах ходьбы", — рассказал сын пострадавшего телеканалу "360".

Преступники наведались к ветерану в конце сентября. Они сказали, что являются представителями Дома офицеров и пришли вручить подарки. По словам племянника пострадавшего, злоумышленники звали пенсионера по имени, поэтому он не заподозрил обмана и пустил их в дом. Там вымогатели стали показывать "подарки" и настойчиво просить, чтобы за них заплатили. Ветеран объяснил, что все его деньги у сына, но потом вспомнил о 50 тысячах, которые отложил на похороны. По словам родственника, через три дня после случившегося пенсионер видел на улице своих "гостей". Он подал заявление в полицию, но злоумышленников до сих пор не поймали.