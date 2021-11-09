Диетолог перечислила продукты, которые снижают риск деменции

Старческая деменция развивается на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому мозг и сердечно-сосудистую систему необходимо укреплять. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что для профилактики деменции нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, омегу-3 и витамин В12.

"Холин, лецитин — это предшественники ацетилхолина, нейромедиатора, который обеспечивает передачу нервного импульса между клетками головного мозга. Холина много в желтке яйца, в брокколи, в цветной капусте, в овсянке", — рассказала специалист в беседе с телеканалом "Москва 24".

Соломатина посоветовала исключить из рациона консерванты, фастфуд, а также жареное, сладкое и солёное, вместо этого следует сделать упор на продукты с высоким содержанием антиоксидантов — овощи, фрукты, ягоды. При этом выбирать она советует те, которые имеют насыщенный цвет, — яркие пигменты обладают самым мощным эффектом. Для мозга хорошо работают чёрные и синие — это черника, голубика, ежевика.

Томатный сок и шиповник богаты витамином C, витамин В12 есть в продуктах животного происхождения, а омега-3 содержится в жирной дикой рыбе и других морепродуктах. Соломатина порекомендовала употреблять блюда в запечённом или варёном виде, а не жарить их. Красное мясо, по словам диетолога, лучше употреблять не чаще двух-трёх раз в неделю.

"Такое питание сохранит наш мозг здоровым долгое время. Это не только для профилактики деменции, но и для того, чтобы она не развивалась дальше. Когда болезнь уже развилась, понятно, что там добавляются и лекарственные средства, но питание всё равно играет роль", — подчеркнула врач.