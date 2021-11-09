Сейчас он является сотрудником строительной компании в Московской области. Лысенко признаёт, что находится не в той форме, чтобы участвовать в соревнованиях, и ему необходимо очень много для этого работать. При этом он рассматривал возможность уйти с работы, чтобы начать тренироваться, однако не смог этого сделать из-за финансового положения.