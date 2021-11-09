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"Нужны деньги, чтобы жить": Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко рассказал, почему пошёл работать водителем грузовика

Спортсмен отстранён от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил до лета 2022 года.

9 ноября, 13:54
<p>Фото © ТАСС / AP / Matt Dunham</p>

Фото © ТАСС / AP / Matt Dunham

Российский легкоатлет Данил Лысенко устроился работать водителем грузовика во время своей дисквалификации. Об этом пишет Reuters.

Сейчас он является сотрудником строительной компании в Московской области. Лысенко признаёт, что находится не в той форме, чтобы участвовать в соревнованиях, и ему необходимо очень много для этого работать. При этом он рассматривал возможность уйти с работы, чтобы начать тренироваться, однако не смог этого сделать из-за финансового положения.

"Мне нужны деньги, чтобы жить, покупать еду", — заявил Лысенко.

Российского прыгуна в высоту дисквалифицировали на шесть лет из-за допинга

Российского прыгуна в высоту дисквалифицировали на шесть лет из-за допинга

Ранее Лайф сообщал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Вернуться в спорт он сможет 3 августа 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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