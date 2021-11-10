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В Коми малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой

Мальчик получил отравление угарным газом, его госпитализировали с ожогами третьей степени. Ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

10 ноября, 09:23

Скриншот © t.me / syktyvkar01

В Коми загорелась машина с запертым внутри ребёнком. Видео © t.me/syktyvkar01

В Республике Коми загорелась машина, внутри которой спал ребёнок. Всё произошло в городе Печора, сообщает телеграм-канал "Сыктывкар № 1".

Как оказалось, в авто двухлетнего мальчика запер отец и ушёл. К месту возгорания оперативно подъехали пожарные. Они вместе с отцом достали малыша из задымлённого салона.

Как указывает пресс-служба СУ СК РФ по региону, ребёнок получил отравление угарным газом и ожоги, его госпитализировали. Для установления степени тяжести причинённого здоровью мальчика вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"В ходе проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку", — говорится в релизе ведомства.

Ранее УАЗ взорвался на шоссе в Ульяновске. Прохожие засняли момент ЧП и его последствия, пострадавших не было.

Россиянка бросила дочь в запертой машине прямо на путях, авто руками передвинули очевидцы

Россиянка бросила дочь в запертой машине прямо на путях, авто руками передвинули очевидцы

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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