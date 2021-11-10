В Коми малыш едва не погиб в загоревшейся машине, пока отец ел в столовой

В Коми загорелась машина с запертым внутри ребёнком. Видео © t.me/syktyvkar01

В Республике Коми загорелась машина, внутри которой спал ребёнок. Всё произошло в городе Печора, сообщает телеграм-канал "Сыктывкар № 1".

Как оказалось, в авто двухлетнего мальчика запер отец и ушёл. К месту возгорания оперативно подъехали пожарные. Они вместе с отцом достали малыша из задымлённого салона.

Как указывает пресс-служба СУ СК РФ по региону, ребёнок получил отравление угарным газом и ожоги, его госпитализировали. Для установления степени тяжести причинённого здоровью мальчика вреда назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"В ходе проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку", — говорится в релизе ведомства.