ФСБ показала видео задержания арестованного за шпионаж в пользу Украины жителя Ялты

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в шпионаже жителя Ялты. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала оперативное видео задержания жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. На представленных кадрах оперативники пришли в квартиру мужчины с обыском.

На вопрос, имеются ли у него запрещённые предметы, мужчина ответил отрицательно. После этого видно, как задержанного выводят на улицу и сажают в автомобиль, из которого он вышел уже в наручниках.