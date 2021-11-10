ФСБ показала видео задержания арестованного за шпионаж в пользу Украины жителя Ялты
На улицу мужчину вывели оперативники, а их автомобиль он покинул уже в наручниках. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.
Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в шпионаже жителя Ялты. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ показала оперативное видео задержания жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. На представленных кадрах оперативники пришли в квартиру мужчины с обыском.
На вопрос, имеются ли у него запрещённые предметы, мужчина ответил отрицательно. После этого видно, как задержанного выводят на улицу и сажают в автомобиль, из которого он вышел уже в наручниках.
Напомним, о задержании мужчины стало известно сегодня, 10 ноября. Установлено, что подозреваемый с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну. В настоящее время он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. По статье о госизмене в форме шпионажа ему грозит до 20 лет за решёткой.
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