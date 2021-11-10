В Оренбурге пенсионерка выпала из окна ковидной больницы

В Оренбурге под окнами ковид-центра на улице Невельской обнаружили тело 64-летней женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону. Уточняется, что по данному факту начата проверка.

"Смерть наступила в результате падения с высоты, в настоящее время признаков криминального характера не усмотрено", — рассказал собеседник агентства.

Жительница Оренбурга находилась на лечении в ковид-центре с 22 октября. Как сообщается, 9 ноября примерно в 5 утра она покинула палату на третьем этаже. Позднее её тело было обнаружено на улице возле медицинского учреждения.