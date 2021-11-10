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В Оренбурге пенсионерка выпала из окна ковидной больницы

По данным СК, женщина рано утром 9 ноября покинула палату. Позднее её тело было обнаружено на улице возле медицинского учреждения.

10 ноября, 08:58
<p>Фото © ТАСС / Сергей Медведев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Медведев

В Оренбурге под окнами ковид-центра на улице Невельской обнаружили тело 64-летней женщины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону. Уточняется, что по данному факту начата проверка.

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"Смерть наступила в результате падения с высоты, в настоящее время признаков криминального характера не усмотрено", — рассказал собеседник агентства.

Жительница Оренбурга находилась на лечении в ковид-центре с 22 октября. Как сообщается, 9 ноября примерно в 5 утра она покинула палату на третьем этаже. Позднее её тело было обнаружено на улице возле медицинского учреждения.

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Ранее Лайф сообщал, что известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида. Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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