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Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида

Он выступал против обязательного ношения масок и лечил людей от инфекции гомеопатией.

9 ноября, 16:10
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<p>Фото © <a href="https://vk.com/gomeopat74" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com/gomeopat74</a></p>

Фото © vk.com/gomeopat74

Врач-гомеопат Юрий Попов, руководивший собственной клиникой в Челябинске и выступавший против вакцинации, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его коллега Наталья Щеколдина, уточнив, что умер он 26 октября и за это время очень много людей позвонили и написали, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю.

"Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее", — написала на странице клиники во "ВКонтакте" коллега гомеопата Наталья Щеколдина.

Юрию Попову было 59 лет. Он лечил людей от ковида гомеопатическими препаратами. Главврач Гомеопатической клиники был противником антиковидных прививок и выступал против обязательного ношения масок. Также Попов не признавал научный подход к медицине.

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Также ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привито более 60 млн человек. При этом только за нерабочие дни привилось 3,7 млн человек, глава Минздрава оценивает темпы вакцинации как хорошие.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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Комментариев: 1

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Гена Боксегодня в 16:36

Бог ему давал шанс, Попов выбрал свой путь..

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