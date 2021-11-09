Известный врач-антипрививочник Юрий Попов скончался от ковида

Врач-гомеопат Юрий Попов, руководивший собственной клиникой в Челябинске и выступавший против вакцинации, скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его коллега Наталья Щеколдина, уточнив, что умер он 26 октября и за это время очень много людей позвонили и написали, выражая не только сочувствие близким, но и искренне переживая эту потерю.

"Сейчас многие спрашивают, как же так получилось, почему он не смог спасти себя? Юрий Попов был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее", — написала на странице клиники во "ВКонтакте" коллега гомеопата Наталья Щеколдина.

Юрию Попову было 59 лет. Он лечил людей от ковида гомеопатическими препаратами. Главврач Гомеопатической клиники был противником антиковидных прививок и выступал против обязательного ношения масок. Также Попов не признавал научный подход к медицине.