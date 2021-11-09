Россиянка 27 лет ищет родного сына, которого у неё отняли в роддоме. Видео © SHOT

Жительница Волгоградской области Наталья Житникова уже 27 лет ищет сына, которого, как она утверждает, у неё отобрали в роддоме. Когда Наталья забеременела, ей было всего 17 лет. Девушка жила в студенческом общежитии, возлюбленный её бросил, а родным о том, что скоро станет мамой, она рассказать побоялась.

Когда пришло время рожать, Наталья поехала в роддом, а сразу после родов ребёнка у неё якобы отобрали, заставив подписать какие-то бумаги.

"Выхожу в коридор, там сидит медсестра. Я к ней подхожу и слышу, что там кричит ребёнок. Я говорю: "Это мой кричит". А она мне: "Твоего уже нет давно, иди отсюда". Я начала говорить: "Отдайте мне ребёнка". Заведующая услышала, и медсестра вместе с заведующей меня выгнала", — вспоминает женщина в интервью SHOT.

Сейчас Наталья утверждает, что тогда в больнице её всё время преследовала некая пациентка, лежавшая на сохранении. Она пристально её разглядывала, не оставляла ни на минуту и ходила за ней даже в туалет. Спустя годы про эту же странную женщину Наталье рассказала медсестра из того самого роддома. Якобы та лежала у них 27 лет назад, но беременность её была мнимая, а под платье она подкладывала себе подушку. Наталья почти уверена, что именно эта женщина и есть похитительница её сына.

"Я ночами не сплю, я вот каждый день, каждый день думаю о нём", — сокрушается Наталья.

Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске женщины отсудили два миллиона за то, что их 30 лет назад перепутали в роддоме. Узнав правду, они обратились в суд с исками к областному перинатальному центру, региональному Министерству здравоохранения и Министерству финансов о компенсации морального вреда. Каждой досталось по миллиону.