Россиянам разрешат записываться на свидания в тюрьмах через "Госуслуги"

Генпрокуратура РФ поддержала идею с внедрением электронной записи через "Госуслуги" на свидания в СИЗО и колониях, чтобы люди не стояли в очередях по нескольку часов, сообщил представитель ведомства Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации.

"Что касаемо введения на портале "Госуслуги" электронной очереди, то Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключён в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале", — сказал Давыдов.

Такая система может быть создана в 2023 году, так как финансирование проекта было определено только в текущем году. Сейчас запись на свидание занимает в среднем 45 минут, заявил начальник отдела в профильном управлении ФСИН России Сергей Лебедев.

Однако, по словам Давыдова, в среднем люди стоят по три-четыре часа в очередях для записи на свидания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а не 45 минут, как утверждает ФСИН. Кроме того, он считает, что необходимо увеличить число комнат для свидания в учреждениях УИС. Помещения нужно сделать дифференцированными, например одни для адвокатов и следователей, другие для родственников и близких, добавил Давыдов.