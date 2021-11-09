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В Instagram могут появиться платные подписки

Также в соцсети рассматривают введение функции, которая позволит юзерам отдельно платить за истории авторов.

9 ноября, 15:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Социальная сеть "Инстаграм" готовится ввести платные подписки на каналы внутри приложения и предоставлять пользователям за дополнительные деньги доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании "Инстаграма" в AppStore в версии для США.

Согласно опубликованным на сайте данным, цена подписки будет варьироваться от $0,99 до $4,99. Также в соцсети могут ввести Exclusive Stories, когда пользователи смогут отдельно платить за выбранные истории авторов. Когда именно появятся новые функции, неизвестно.

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Ранее стало известно, что в популярном мессенджере "Телеграм" начали тестировать сервис встроенной рекламы. Его основатель Павел Дуров отметил, что появление объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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