В Instagram могут появиться платные подписки
Также в соцсети рассматривают введение функции, которая позволит юзерам отдельно платить за истории авторов.
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Социальная сеть "Инстаграм" готовится ввести платные подписки на каналы внутри приложения и предоставлять пользователям за дополнительные деньги доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании "Инстаграма" в AppStore в версии для США.
Согласно опубликованным на сайте данным, цена подписки будет варьироваться от $0,99 до $4,99. Также в соцсети могут ввести Exclusive Stories, когда пользователи смогут отдельно платить за выбранные истории авторов. Когда именно появятся новые функции, неизвестно.
Ранее стало известно, что в популярном мессенджере "Телеграм" начали тестировать сервис встроенной рекламы. Его основатель Павел Дуров отметил, что появление объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.
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