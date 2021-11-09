В Instagram могут появиться платные подписки

Социальная сеть "Инстаграм" готовится ввести платные подписки на каналы внутри приложения и предоставлять пользователям за дополнительные деньги доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании "Инстаграма" в AppStore в версии для США.

Согласно опубликованным на сайте данным, цена подписки будет варьироваться от $0,99 до $4,99. Также в соцсети могут ввести Exclusive Stories, когда пользователи смогут отдельно платить за выбранные истории авторов. Когда именно появятся новые функции, неизвестно.