Причиной блокировки аккаунта самарского губернатора в Instagram стала попытка взлома
Кто намеревался получить доступ к странице с почти 300 тысячами подписчиков, неизвестно.
Кадр из видео © Instagram / azarov.life
Instagram восстановил аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщили в региональном правительстве. Причиной блокировки была попытка взлома страницы.
"После обращения в службу поддержки его [аккаунта] работа была восстановлена", — говорится в сообщении. Также уточняется, что система приостановила действие страницы автоматически.
Ранее Instagram заблокировал страницу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За деятельностью главы региона через эту страницу наблюдает почти 300 тысяч подписчиков.
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