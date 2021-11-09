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Причиной блокировки аккаунта самарского губернатора в Instagram стала попытка взлома

Кто намеревался получить доступ к странице с почти 300 тысячами подписчиков, неизвестно.

9 ноября, 15:26
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/azarov.life/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azarov.life</a></p>

Кадр из видео © Instagram / azarov.life

Instagram восстановил аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сообщили в региональном правительстве. Причиной блокировки была попытка взлома страницы.

"После обращения в службу поддержки его [аккаунта] работа была восстановлена", — говорится в сообщении. Также уточняется, что система приостановила действие страницы автоматически.

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Ранее Instagram заблокировал страницу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. За деятельностью главы региона через эту страницу наблюдает почти 300 тысяч подписчиков.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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