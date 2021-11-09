Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за мужского поцелуя в шоу "Игра"
Также сообщается, что соответствующая информация направлена в Роскомнадзор.
Кадр из шоу "Игра" © YouTube / ЛенТВ24
Полиция возбудила административное дело в отношении телеканала ТНТ из-за гей-пропаганды. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова сообщает "Лента.ру". Причиной стал поцелуй комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире программы "Игра".
"Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", — говорится в документе полиции.
Отмечается, что соответствующее обращение также было направлено в Роскомнадзор.
Напомним, в одном из эпизодов шоу "Игра" комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Этот фрагмент возмутил общественность. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить вещание канала, а юмористов отправить на исправительные работы.
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