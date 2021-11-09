Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за мужского поцелуя в шоу "Игра"

Полиция возбудила административное дело в отношении телеканала ТНТ из-за гей-пропаганды. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова сообщает "Лента.ру". Причиной стал поцелуй комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире программы "Игра".

"Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", — говорится в документе полиции.

Отмечается, что соответствующее обращение также было направлено в Роскомнадзор.