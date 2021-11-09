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Против ТНТ возбудили дело о гей-пропаганде из-за мужского поцелуя в шоу "Игра"

Также сообщается, что соответствующая информация направлена в Роскомнадзор.

9 ноября, 15:21
<p>Кадр из шоу "Игра" © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCTmDP6a0Bzz-xQOXifeLbKA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЛенТВ24</a></p>

Кадр из шоу "Игра" © YouTube / ЛенТВ24

Полиция возбудила административное дело в отношении телеканала ТНТ из-за гей-пропаганды. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова сообщает "Лента.ру". Причиной стал поцелуй комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире программы "Игра".

"Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)", — говорится в документе полиции.

Отмечается, что соответствующее обращение также было направлено в Роскомнадзор.

Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить на 90 суток из-за гей-пропаганды

Вещание "Муз-ТВ" могут приостановить на 90 суток из-за гей-пропаганды

Напомним, в одном из эпизодов шоу "Игра" комик Денис Дорохов, играя невесту в сценке со свадьбой, поцеловал партнёра по команде Александра Панекина, игравшего жениха. Этот фрагмент возмутил общественность. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал прекратить вещание канала, а юмористов отправить на исправительные работы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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