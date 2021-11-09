В Москве выписали штрафы на 132 млн рублей за нарушение антиковидных мер

В Москве посчитали сумму всех штрафов за нарушение антиковидных мер с начала года. Оказалось, что в 2021 году протоколы на москвичей-нарушителей составили на 132 миллиона рублей.

"За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 6103 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов <...> составила около 132 миллионов рублей", — говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.