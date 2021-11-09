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В Москве выписали штрафы на 132 млн рублей за нарушение антиковидных мер

С начала 2021 года было составлено более шести тысяч административных протоколов на граждан, должностных лиц, ИП и юрлиц.

9 ноября, 15:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве посчитали сумму всех штрафов за нарушение антиковидных мер с начала года. Оказалось, что в 2021 году протоколы на москвичей-нарушителей составили на 132 миллиона рублей.

"За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий Управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 6103 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов <...> составила около 132 миллионов рублей", — говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

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Ранее в РПЦ выступили за скорейшее введение штрафов за отсутствие QR-кодов. Митрополит Иларион назвал ситуацию общенациональной катастрофой, так как ежедневно в стране гибнет "целый полк".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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