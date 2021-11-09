Врач назвала основную причину смерти привитых от ковида пациентов
Доктор настоятельно рекомендовала находящимся в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины.
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Главный врач Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс назвала основной причиной смерти привившихся от ковида британцев снижение со временем эффективности вакцин.
"Мы по-прежнему фиксируем смерти главным образом среди невакцинированного населения, но всё больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета", — приводит её слова журнал The Independent.
Как объяснила медик, вакцина против коронавируса быстрее перестаёт действовать у тех, кто находится в группе риска, то есть у людей старше 70 лет и пациентов с сопутствующими заболеваниями. В связи с этим Хопкинс призвала подверженных этому риску не откладывать введение третьей дозы вакцины.
"Если вы здоровый 30-летний человек, то две дозы защитят вас на более длительный период. Вот почему эти люди должны как можно скорее получить третью дозу", — подчеркнула врач.
Ранее Гинцбург рассказал об отзывах людей, которые трижды привились "Спутником V". Помимо двух доз в рамках основного этапа вакцинации также можно получить третью для усиления иммунитета через некоторое время.
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