Названо важное правило ношения масок на улице

Если натянуть медицинскую маску в морозы, может показаться, что лицу становится теплее. Однако на улице её стоит надевать только в том случае, если вокруг есть большое скопление людей. Если толпы рядом нет, лучше защитное средство снять. Таким правилом поделился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица — и её придётся менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть", — посоветовал Токарев в беседе с Ura.ru.

Однако врач рекомендует отдавать предпочтение респираторам, так как маски в большей степени предназначены для помещений. С ним согласилась и врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.