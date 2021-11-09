Путин обсудил с Совбезом ситуацию с ковидом по итогам нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором в том числе обсудил ситуацию с коронавирусом, меры по снижению заболеваемости и итоги режима нерабочих дней. С докладами выступили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время", — сказал глава государства в начале совещания.