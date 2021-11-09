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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с ковидом по итогам нерабочих дней

Президент пригласил выступить с докладами Сергея Собянина, Татьяну Голикову, Михаила Мурашко и Анну Попову.

9 ноября, 14:17
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором в том числе обсудил ситуацию с коронавирусом, меры по снижению заболеваемости и итоги режима нерабочих дней. С докладами выступили мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, — это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время", — сказал глава государства в начале совещания.

Попова: Темпы заболеваемости ковидом значительно снизились за прошлую неделю

Попова: Темпы заболеваемости ковидом значительно снизились за прошлую неделю

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом регионам дали возможность увеличить этот срок. Так, 8 ноября в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России режим нерабочих дней завершился, а в пяти продлился: в Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской областях.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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