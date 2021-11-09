"Вопрос национальной безопасности": Биолог сравнил вред от антипрививочной кампании с терроризмом
По мнению специалиста, сегодня в социальных сетях происходит настоящий массовый психоз.
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Вред от антипрививочной кампании сравним с терроризмом, считает главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков.
"Тот вред, который наносит антипрививочная кампания, она сродни с терроризмом. Конечно, это фигура речи. Это ни в коей мере не означает, что этих людей можно считать террористами. <...> Но я считаю, что необходима какая-то государственная политика в отношении того, каким образом люди должны прививаться в экстренных ситуациях. В данном случае это не личное дело каждого, не вопрос личных свобод. Это вопрос национальной безопасности", — сказал Чумаков Лайфу.
По словам специалиста, то, что происходит сегодня в социальных сетях, — настоящий массовый психоз. Он подчеркнул, что, если кто-то привился и тут же заболел, это означает лишь то, что у него не успел сформироваться иммунитет. А если человек сделал прививку и умер, это ещё не значит, что причиной смерти стала вакцина, добавил собеседник Лайфа.
"Агитировать за прививку должны люди, которые не имеют никаких властных полномочий и не получат никакой выгоды от этого, чтобы люди верили и понимали, что человек никак не заинтересован. У нас есть "Спутник". Он хороший и его достаточно, чтобы погасить эпидемию", — отметил Чумаков.
Ранее вирусолог Александр Лукашев высказал идею штрафовать граждан на пять тысяч рублей за отказ от вакцинации. По его словам, это нормально в сравнении с затратами на лечение одного пациента в медучреждении, которое обходится примерно в 200 тысяч рублей. Вслед за ним бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков призвал сажать антипрививочников в тюрьму. Вместе с тем на днях СМИ писали, что Росздравнадзор поручил сообщать об антипрививочниках в СК и прокуратуру.
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