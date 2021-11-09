Вред от антипрививочной кампании сравним с терроризмом, считает главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков.

"Тот вред, который наносит антипрививочная кампания, она сродни с терроризмом. Конечно, это фигура речи. Это ни в коей мере не означает, что этих людей можно считать террористами. <...> Но я считаю, что необходима какая-то государственная политика в отношении того, каким образом люди должны прививаться в экстренных ситуациях. В данном случае это не личное дело каждого, не вопрос личных свобод. Это вопрос национальной безопасности", — сказал Чумаков Лайфу.

По словам специалиста, то, что происходит сегодня в социальных сетях, — настоящий массовый психоз. Он подчеркнул, что, если кто-то привился и тут же заболел, это означает лишь то, что у него не успел сформироваться иммунитет. А если человек сделал прививку и умер, это ещё не значит, что причиной смерти стала вакцина, добавил собеседник Лайфа.