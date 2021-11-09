В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации жителей от 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

"Дополнить пункт [постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации] подпунктом [о проведении прививок] лицам в возрасте 60 лет и старше, [а также] лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", — говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора Северной столицы.