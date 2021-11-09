В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Также в число тех, кто должен привиться от ковида, входят страдающие хроническими заболеваниями.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации жителей от 60 лет и старше, а также тех, у кого есть хронические заболевания.
"Дополнить пункт [постановления главного государственного санитарного врача от 12 октября 2021 года о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации] подпунктом [о проведении прививок] лицам в возрасте 60 лет и старше, [а также] лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)", — говорится в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора Северной столицы.
Ранее Лайф рассказывал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привилось более 60 миллионов человек. При этом только за нерабочие дни привилось 3,7 миллиона человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко оценивает темпы вакцинации как хорошие.
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