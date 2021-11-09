Минпросвещения предложило изменить правила русского языка

Первый общеобразовательный свод правил был утверждён в 1956 году. Однако со временем в нём были обнаружены неточности и пропуски в ряде формулировок. К тому же за почти 70 лет в языке произошли изменения: появились новые слова, типы слов, конструкций, написание которых существующие правила не регулируют. К работе над проектом привлекли специальную Орфографическую комиссию, куда вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты и учителя средней школы. С их помощью к концу 2021 года будет полностью сформирован и доработан единый полный справочник, который не только обеспечит эффективную письменную коммуникацию, но и даст теоретическое обоснование принятых решений.