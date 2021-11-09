Минпросвещения предложило изменить правила русского языка
К работе над проектом привлекли специальную Орфографическую комиссию, куда вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты и учителя средней школы.
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Минпросвещения РФ подготовило проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию русского языка. Проект был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Первый общеобразовательный свод правил был утверждён в 1956 году. Однако со временем в нём были обнаружены неточности и пропуски в ряде формулировок. К тому же за почти 70 лет в языке произошли изменения: появились новые слова, типы слов, конструкций, написание которых существующие правила не регулируют. К работе над проектом привлекли специальную Орфографическую комиссию, куда вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты и учителя средней школы. С их помощью к концу 2021 года будет полностью сформирован и доработан единый полный справочник, который не только обеспечит эффективную письменную коммуникацию, но и даст теоретическое обоснование принятых решений.
"Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений", — уточняется в проекте постановления.
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