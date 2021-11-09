Украинцы высказали своё отношение ко второму сроку Зеленского
Лидер Незалежной пока не озвучил однозначного решения относительно участия в выборах.
Фото © ТАСС / Константин Сазончик
Более половины украинцев не одобряют идею второго президентского срока Владимира Зеленского, четверть граждан поддерживает такую инициативу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим центром "Социс".
Так, по данным опроса, 56,6% опрошенных не поддерживают повторное баллотирование Зеленского в президенты, а 25,8% граждан, наоборот, хотели бы видеть его кандидатуру на следующих выборах. При этом 8,9% граждан ответили, что до выборов ещё далеко, чтобы знать окончательный ответ, а 8,8% респондентов затруднились ответить.
Отмечается, что опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вопросы задали двум тысячам респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Изначально Зеленский планировал возглавлять украинское государство только один срок — этот пункт был среди его предвыборных обещаний. Позднее же политик сообщил, что хочет оставаться президентом Украины до выполнения всех пунктов из своей программы. Также Зеленский оценил свою работу на посту главы государства.
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