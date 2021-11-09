Украинцы высказали своё отношение ко второму сроку Зеленского

Более половины украинцев не одобряют идею второго президентского срока Владимира Зеленского, четверть граждан поддерживает такую инициативу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим центром "Социс".

Так, по данным опроса, 56,6% опрошенных не поддерживают повторное баллотирование Зеленского в президенты, а 25,8% граждан, наоборот, хотели бы видеть его кандидатуру на следующих выборах. При этом 8,9% граждан ответили, что до выборов ещё далеко, чтобы знать окончательный ответ, а 8,8% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что опрос проводился с 29 октября по 4 ноября среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вопросы задали двум тысячам респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.