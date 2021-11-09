В России представили план первого полёта космонавтов на Луну

Для отправки на Луну российских космонавтов потребуется четыре запуска с промежутками в один месяц между каждым. Об этом рассказал один из сотрудников РКК "Энергия" в рамках XXII Научно-технической конференции учёных и специалистов, которая проходит в эти дни в формате онлайн.

"Для организации лунной экспедиции на данный момент рассматривается вариант запуска пилотируемой миссии к Луне с помощью четырёхпусковой схемы полёта с использованием ракет-носителей тяжёлого класса "Ангара-А5В", — говорится в его тезисах.

Предполагается, что первая ракета должна вывести на околоземную орбиту лунный взлётно-посадочный комплекс, с которым состыкуется запущенный спустя месяц транспортный корабль. Пока всё это направляется к Луне, на околоземную орбиту отправится экипаж на пилотируемом корабле "Орлёнок". Последняя ракета запустит ещё один транспортник, который, состыковавшись с "Орлёнком", отвезёт космонавтов к Луне. На окололунной орбите они соберут взлётно-посадочный комплекс, после чего на спускаемом аппарате высадятся на поверхности естественного спутника Земли.

"Предполагается, что экипаж проведёт на Луне около двух недель", — отметили специалисты.

На обратном пути космонавты состыкуются с "Орлёнком" на лунной орбите, после чего отправятся на родную планету. При этом в "Энергии" уточнили, что уже рассмотрели возможные нештатные ситуации и разработали способы их парирования.