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Фонд президентских грантов выбрал сто лучших проектов 2020 года

Оценивали участников не только эксперты, но и сами грантополучатели и просто неравнодушные люди.

9 ноября, 14:42
<p>Фото © <a href="https://www.facebook.com/pgrants/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фонд президентских грантов</a></p>

Фото © Фонд президентских грантов

На заседании Координационного совета определили 100 лучших проектов, которые были реализованы до конца 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов. В список победителей попали самые разные проекты: помощь детям и взрослым с заболеваниями, создание приютов для лошадей и котов, съёмка фильмов, организация выставок и фестивалей.

"В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации, региональных органов власти и общественных палат. Своим мнением о проектах коллег делились сами грантополучатели, а также неравнодушные люди", — рассказала Лайфу пресс-секретарь Фонда президентских грантов Наталья Галанина.

В конкурсе принимало участие более четырёх тысяч проектов. В список лучших попали участники из самых разных регионов страны. С проектами победителей можно познакомиться на портале оценка.гранты.рф.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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