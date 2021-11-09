В Казани предъявили обвинение маньяку-геронтофилу, изнасиловавшему более 30 бабушек

По данным следствия, убийца искал одиноких пенсионерок, поджидал их у подъезда и, представляясь работником социальных служб или местного ЖЭКа, проникал в квартиры, где насиловал, а затем душил женщин. Правоохранители полагают, что Тагиров лишил жизни свыше 30 старушек в разных городах Поволжья, Урала и Центрального федерального округа. В качестве орудия убийства Тагиров использовал фартук, провод от утюга, подушку и даже веник.

Напомним, ранее Тагиров был задержан по подозрению в причастности к убийствам более чем двух десятков пенсионерок, первое из которых было совершено ещё в 2011 году и на протяжении всего этого времени было не раскрыто. Нападения происходили в нескольких соседних с Татарстаном регионах, чаще всего преступник входил в доверие к жертвам, а затем душил их.