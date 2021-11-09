Челябинец рассказал о двух днях "террора", которые предшествовали избиению мальчика

Пенсионер рассказал свою версию избиения 10-летнего мальчика в Челябинске. Видео © t.me / SHOT

Пенсионер Джалиль М., который избил 10-летнего мальчика-соседа в Челябинске, рассказал свою версию произошедшего и признался, что поступил с ребёнком неправильно, но извиняться не собирается.

По словам мужчины, шестеро детей позвонили ему в домофон 6 ноября, за день до инцидента. Было около двух часов дня, в это время в квартире спал маленький ребёнок, которому исполнилось 1,8 года. Дети сказали, что пришли к другу, но продолжали снова и снова звонить пенсионеру. По словам мужчины, домофон выключить нельзя, из-за этих звонков малыш проснулся. Разозлившись, Джалиль оборвал провод, чтобы наконец отключить устройство. На следующий день практически в это же время подростки снова пришли, утверждает мужчина. Более того, попав в подъезд, они начали пинать дверь и кричать: "Выходи, дедушка". Такой наглости пенсионер не выдержал, быстро надел на голые ноги шлёпки и выбежал на улицу.

"Он падает и корчится. Понимает, что сейчас его бить начнут. Шлёпнул его только, и всё. Он что-то нецензурно сказал сначала. То ли "эй ты, козёл" или ещё что-то такое", — рассказал мужчина телеграм-каналу SHOT, добавив, что после этого пошёл с мальчиком к его друзьям-хулиганам, но те убежали.