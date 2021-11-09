Прыгун в высоту Лысенко обвинил чиновников ВФЛА в своей шестилетней дисквалификации

Дисквалифицированный прыгун в высоту Данил Лысенко винит в своём отстранении чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом он рассказал в интервью Reuters.

В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Отстранение 24-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года. Два года из назначенного срока наказания являются условными. Спортсмена наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

"Конечно, я мог сказать "нет", но не стал. Я послушался начальство и решил сделать, как мне сказали", — заявил Лысенко.

Прыгуна, в 2017 году выигравшего серебряную медаль на чемпионате мира, признали виновным в том, что он предъявил поддельный больничный лист, чтобы скрыть данные о своём местонахождении. Спортсмены обязаны предоставлять подобные сведения, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент к ним приехать и взять тест на запрещённые препараты.