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Прыгун в высоту Лысенко обвинил чиновников ВФЛА в своей шестилетней дисквалификации

Спортсмена наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

9 ноября, 14:16
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Han Yan</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Han Yan

Дисквалифицированный прыгун в высоту Данил Лысенко винит в своём отстранении чиновников Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом он рассказал в интервью Reuters.

В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Лысенко на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Отстранение 24-летнего спортсмена отсчитывается с 3 августа 2018 года. Два года из назначенного срока наказания являются условными. Спортсмена наказали за непредоставление информации о своём местонахождении и фальсификацию данных.

"Конечно, я мог сказать "нет", но не стал. Я послушался начальство и решил сделать, как мне сказали", заявил Лысенко.

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Прыгуна, в 2017 году выигравшего серебряную медаль на чемпионате мира, признали виновным в том, что он предъявил поддельный больничный лист, чтобы скрыть данные о своём местонахождении. Спортсмены обязаны предоставлять подобные сведения, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент к ним приехать и взять тест на запрещённые препараты.

В марте 2020 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на десять миллионов долларов за попытку повлиять на расследование дела Лысенко. В указанный срок штраф выплачен не был. Из-за этого российские спортсмены в течение долгого времени не могли выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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