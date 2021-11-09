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Музыкального продюсера Разумовского арестовали в Москве по обвинению в педофилии

По версии следствия, он развращал малолетних участников коллектива, которым руководил.

9 ноября, 14:11
<p>Фото ©<a href="https://eadaily.com/ru/news/2021/11/09/detskiy-prodyuser-okazalsya-pedofilom-zhertvoy-stal-11-letniy-rebenok" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> eadaily.com</a></p>

Фото © eadaily.com

Суд в Москве избрал меру пресечения для музыкального продюсера Александра Разумовского по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). За решёткой он пробудет до 6 января будущего года.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года", — рассказали ТАСС в Нагатинском суде столицы.

Разумовский создал детский музыкальный коллектив "Фортуна-шоу" в 1997 году. Также он продюсировал детский музыкальный канал Art kids TV и был режиссёром международного фестиваля "Родная сторона". По данным следствия, он совращал несовершеннолетних участников коллектива. На данный момент у СУ СКР есть заявления от двух потерпевших.

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А ещё Лайф рассказывал, как задержанного за педофилию актёра из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в спаивании подростка. В отношении 63-летнего Никиты Струкова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года неоднократно склонял к употреблению спиртного школьника, которому было 14–15 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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