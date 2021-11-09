Музыкального продюсера Разумовского арестовали в Москве по обвинению в педофилии

Суд в Москве избрал меру пресечения для музыкального продюсера Александра Разумовского по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). За решёткой он пробудет до 6 января будущего года.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года", — рассказали ТАСС в Нагатинском суде столицы.

Разумовский создал детский музыкальный коллектив "Фортуна-шоу" в 1997 году. Также он продюсировал детский музыкальный канал Art kids TV и был режиссёром международного фестиваля "Родная сторона". По данным следствия, он совращал несовершеннолетних участников коллектива. На данный момент у СУ СКР есть заявления от двух потерпевших.