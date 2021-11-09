Музыкального продюсера Разумовского арестовали в Москве по обвинению в педофилии
По версии следствия, он развращал малолетних участников коллектива, которым руководил.
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Суд в Москве избрал меру пресечения для музыкального продюсера Александра Разумовского по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). За решёткой он пробудет до 6 января будущего года.
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Александра Разумовского меры пресечения в виде содержания под стражей до 6 января 2022 года", — рассказали ТАСС в Нагатинском суде столицы.
Разумовский создал детский музыкальный коллектив "Фортуна-шоу" в 1997 году. Также он продюсировал детский музыкальный канал Art kids TV и был режиссёром международного фестиваля "Родная сторона". По данным следствия, он совращал несовершеннолетних участников коллектива. На данный момент у СУ СКР есть заявления от двух потерпевших.
А ещё Лайф рассказывал, как задержанного за педофилию актёра из "Улиц разбитых фонарей" обвинили в спаивании подростка. В отношении 63-летнего Никиты Струкова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в том, что с 1 октября 2019 года по 24 января 2021 года неоднократно склонял к употреблению спиртного школьника, которому было 14–15 лет.
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