Температуру в системе отопления в Москве повысили в связи с похолоданием
В магистральных сетях столицы столбики колеблются в районе 87–89 градусов Цельсия.
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В связи с похолоданием в столице городские службы повысили температуру в системе отопления в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.
"В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям", — отметил он.
Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха, уточнил Бирюков, и о необходимости внесения изменений сообщается заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, регулирование обеспечивается двумя основными параметрами — за счёт понижения/повышения температуры теплоносителя и увеличения/сокращения его объёма. Он подчеркнул, что корректировка производится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб на основании показателей температурных датчиков.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о надвигающихся холодах и гололедице. Всё это периодически будет "скрашиваться" мокрым снегом, считает синоптик.
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