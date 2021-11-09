Температуру в системе отопления в Москве повысили в связи с похолоданием

В связи с похолоданием в столице городские службы повысили температуру в системе отопления в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

"В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям", — отметил он.

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха, уточнил Бирюков, и о необходимости внесения изменений сообщается заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, регулирование обеспечивается двумя основными параметрами — за счёт понижения/повышения температуры теплоносителя и увеличения/сокращения его объёма. Он подчеркнул, что корректировка производится в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб на основании показателей температурных датчиков.